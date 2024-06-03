У Российской академии наук (РАН) есть ряд вопросов по поводу некоторых школьных учебников.

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Об этом заявил президент академии Геннадий Красников в интервью РБК.

«По многим учебникам есть вопросы, не только по историческим, которые очень быстро меняются, но и по техническим, и по другим специальностям», — сказал Красников. Он напомнил, что, по закону, на РАН возложена экспертная функция, но специалисты хотели бы посмотреть контент учебников на предмет его соответствия современным пониманиям науки по тем или иным дисциплинам.

РАН, как отметил Красников, вернет полномочия вести экспертизу школьных учебников. Законопроект об этом уже подготовлен в Совете Федерации, уточнил ученый. В академии готовы комплексно посмотреть, способны ли школьники освоить различные предметы в том объеме, который представлен в учебных пособиях.

При этом РАН не собирается «чуть ли не лицензии выдавать на издание учебников». Академия намерена проводить экспертизу, а решение о выпуске пособий будет принимать учредитель, уточнил Красников.

В мае в Госдуму внесли проект закона об обязательной экспертизе школьных учебников со стороны РАН. Из документа следует, что РАН будет в обязательном порядке принимать участие в экспертизе наравне с Министерством просвещения, пишет Лента.