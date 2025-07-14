Школьники из Самарской области стали победителями и призерами Всероссийских соревнований по робототехнике MakeX

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В Москве состоялся Российский этап международных робототехнических соревнований MakeX. От других аналогичных соревнований концепцию MakeX отличает составление альянсов из команд-участниц. В этом году в финале состязались около 100 робоспортсменов более чем из 40 команд со всей России. Самарскую область представили ребята из Центра дополнительного образования ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный и «Кванториума-63 регион» г. Тольятти.

По итогам состязаний в номинации Starter 1 место заняли Роман Форманюк и Олег Потапов из Южного города.

В номинации Explorer 1 место заняли Ломакин Павел и Ломакин Андрей из «Кванториума-63» г. Тольятти.

В этом году ребята отправятся в Китай представлять нашу страну на международных соревнованиях MakeX Global.

Призёрами в номинации Starter стали учащиеся ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный: Егор Гусев и Милана Милаева, занявшие 2 место; Станислав Карпеев и Максим Судаков, занявшие 3 место.

В номинации Explorer призерами стали учащиеся ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный: Григорий Округин, Александр Зайченко, Кирилл Егоров, Владислав Тимашев, занявшие 2 место; Павел Петрунин, Максим Круглов, Игорь Форманюк, Дмитрий Рогов, занявшие 3 место.

Кроме того, жюри признало лучшими в номинации «Дух MakeX» тольяттинских кванторианцев Григорьева Павла и Глушкова Ярослава.

«Робототехника – одно из перспективных направлений для специалистов в области IT. В нашем регионе ребята с ранних лет могут приобщиться к этой сфере, попробовать себя в разработке и проектировании роботов. Для детей работают Кванториумы и мини-технопарки, «Точки роста» и IT-кубы, где они учатся собирать разнообразных роботов, программировать их. Полученный опыт помогает ребятам познакомиться с профессиями будущего, дает возможность стать впоследствии востребованными специалистами», – отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Центры дополнительного образования, кванториумы и мини-технопарки, «Точки роста» и IT-кубы Самарской области, созданные и функционирующие в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», помогают развивать детские таланты и готовить учащихся к соревнованиям. Центры предоставляют современные возможности для углубленного изучения физики, математики, химии и информатики, помогая школьникам развивать интерес к этим наукам.

Фото предоставлено организаторами соревнований «MakeX Россия»