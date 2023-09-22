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СамГМУ стал участником «Консорциума медицинских вузов» в рамках проекта «Центры компетенций»

22 сентября 2023 11:48
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СамГМУ стал участником «Консорциума медицинских вузов» в рамках проекта «Центры компетенций»

Шесть медицинских вузов России подписали соглашения с АНО «Россия – страна возможностей» о создании отраслевого сообщества «Консорциума медицинских вузов» в рамках проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях». Соглашение было подписано в рамках Всероссийского форума «Медицинские университеты в Приоритете 2030», который проходит в Томске.

Консорциум объединил шесть университетов Министерства здравоохранения Российской Федерации: «Сибирский государственный медицинский университет» (СибГМУ), «Тюменский государственный медицинский университет» (Тюменский ГМУ), «Самарский государственный медицинский университет» (СамГМУ), «Приволжский исследовательский медицинский университет» (ПИМУ), «Уральский государственный медицинский университет» (УГМУ) и «Кубанский государственный медицинский университет» (КубГМУ), которые при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» заключили соглашение,  направленное на формирование универсальных компетенций и развитие гибких навыков у студентов-медиков.

«С каждым из участников консорциума мы работаем индивидуально. Например, с Уральским государственным медицинским университетом разработали профили надпрофессиональных компетенций для педагогов и студентов медицинских вузов. Но но такой подход не дает взглянуть на всю картину целиком. И как раз консорциум позволит сделать так, чтобы каждый университет понимал, насколько эффективно именно у него происходит развитие по отношению к другим вузам, сможет обмениваться эффективно-образовательными моделями, программами, развивать направления подготовки внутри университета, совершенствовать навыки педагогов. Для президентской платформы это даст возможность собирать, например, целевые группы для обучения педагогов медицинских вузов, готовить тестовые задания, формировать специализированные образовательные продукты, направленные непосредственно на медицинские университеты. Считаю, что консорциум – это взаимообогащающее сотрудничество, которое принесет пользу и университетам, и нашей платформе», – подчеркнул заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

По мнению Дмитрия Гужели, медицинские университеты являются теми вузами, которые в наибольшей степени заинтересованы в развитии надпрофессиональных компетенций своих студентов: «В отличие от многих высших учебных учреждений система образовательного процесса в медицинских вузах построена таким образом, что профиль надпрофессиональных компетенцией у студентов от первого к выпускному курсу не только сохраняется, но еще и нарастает. Этому способствует большой объем практической деятельности, связанный с развитием «гибких навыков» – коммуникации с пациентами, принятие ответственных решений. На сегодняшний день медицинские университеты являются лидерами по развитию надпрофессиональных компетенций.  Не случайно, именно из врачей получаются отличные управленцы».

Предполагается, что в рамках Консорциума для достижения поставленных целей его участники осуществляют взаимодействие и оказывают друг другу всестороннюю поддержку по самым разным направлениям – от содействия в формировании и развитии универсальных компетенций обучающихся, проведения совместных образовательных и научных мероприятий и обмена студентами и преподавателями в рамках программ академической мобильности до проведения совместных научных исследований в области оценки, формирования и развития универсальных компетенций,  участия в конкурсах и согласованного информационного взаимодействия.

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