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22 марта 2021 года Самарская область показала уникальный результат по регистрации школьников в конкурсе АгроНТИ-2021. От нашего региона для участия во Всероссийском конкурсе среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ-2021» зарегистрировались 11314 учеников с 5 по 11 класс. Тем самым побит рекорд по России прошлого года, который поставила также Самарская область, набрав свыше 5 тысяч участников. Это стало возможным благодаря успешному взаимодействию министерства образования и науки Самарской области и Самарского аграрного университета, являющегося оператором конкурса.

В прошлом году наш регион впервые принял участие в АгроНТИ и стал безусловным лидером. И по количеству участников, и по количеству победителей.

Цель конкурса – вовлечение обучающихся образовательных организаций в работу над технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы (НТИ), через ознакомление с высокотехнологичными проектами в сельском хозяйстве. В этом конкурсе важно стремление познать новое, интерес к новым технологиям и активное участие в конкурсной программе. Его участники получают доступ к новейшим достижениям науки и техники, активно внедряемым в сельском хозяйстве. Организаторы проекта Фонд содействия инновациям и профильные министерства: МСХ РФ и Министерство просвещения РФ.

В 2021 году проведение региональных этапов конкурса будет осуществляться на площадках 19 вузов – членов некоммерческой организации «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства». При этом в конкурсе предусмотрено участие школьников из любого региона Российской Федерации.

Онлайн регистрация участников конкурса продолжается на информационном портале до 31 марта 2021 года.