Самарская архитектурная школа традиционно вошла в пятерку самых сильных в стране

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В конце сентября в Казани подвели итоги XXXI Международного смотра-конкурса лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству за 2022 год. Экспертная комиссия рассмотрела 719 работ от студентов бакалавриата и магистратуры из 58 вузов России, Киргизии, Армении, Азербайджана, Казахстана и Таджикистана. Активное участие в конкурсе приняли выпускники факультета архитектуры и дизайна (ФАИД) Самарского политеха.

Ребята представили на конкурс 18 проектов по направлению «Архитектура» и две работы по направлению «Дизайн». Они были заявлены в семи номинациях: «Градостроительство», «Архитектура общественных зданий», «Архитектура жилых зданий», «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», «Ландшафтная архитектура», «Дизайн городской среды», «Графический дизайн». По решению членов жюри все работы политеховцев были удостоены дипломов первой степени.

Победители конкурса также получили 12 дополнительных дипломов – от Российской академии архитектуры и строительных наук, Международной ассоциации Союза архитекторов, Союза архитекторов РФ, Московского архитектурного института, Нижегородской региональной организации «Союз архитекторов России», главного архитектора Казани и Международной общественной ассоциации «Союз Дизайнеров».

По мнению жюри конкурса, одними из самых интересных работ, получивших дополнительные награды, стали: в номинации «Архитектура жилых зданий» - проект «Приемы проектирования качественной городской жилой среды» (автор – Анастасия Агафонова), в номинации «Архитектура жилых зданий» - проект «Рекреационно-оздоровительный комплекс в Сокольих горах в городе Самаре» (автор – Павел Романов), в номинации «Реставрация объектов культурного наследия» - проект «Формирование и развитие системы архитектурных доминант исторического центра города Саратова» (автор – Семён Шулаев).

«Впечатление от организации конкурса положительное. Коллеги хорошо нас встретили, мы посетили кампус Казанского государственного архитектурно-строительного университета, обменялись положительными практиками в работе со студентами. Отрадно, что магистерские диссертации с каждым годом становятся все более серьезными и проработанными. Конкурс показал большое значение двухступенчатой системы образования, которая сейчас закреплена. Это особенно важно для отрасли архитектуры и дизайна. Победа представителей Самарского политеха доказала, какие грамотные и креативные люди у нас обучаются. Получение авторами первой категории выпускных квалификационных работ даёт им хорошую путевку в жизнь, такая награда престижна и в профессиональной среде», - рассказала о своих впечатлениях от конкурса доцент кафедры «Градостроительство» Самарского политеха Анны Жоголева.

Фото: пресс-служба СамГТУ