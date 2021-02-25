Руководство одного из ведущих вузов Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с "IT- кубом"

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Готовить кадры, востребованные на рынке труда, начиная со школьной скамьи, договорились ректор Самарского государственного экономического университета Светлана Ашмарина и директор «IT-куба» Алексей Богатов. Символично, что соглашение о долгосрочном сотрудничестве вуза и учреждения дополнительного образования детей, созданного в рамках национального проекта «Образование», было подписано в 2021 году, который решением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина объявлен Годом науки и технологий.

«Для нас очень важно, чтобы дети с ранних лет получили максимум возможностей для самореализации, чтобы они, подойдя к выпускным классам, точно знали направление их дальнейшего обучения, а после получения профессии были востребованными и высококвалифицированными специалистами, - подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Достичь этой цели нам позволяет национальный проект «Образование». Благодаря ему мы создали единую сеть системы дополнительного образования. В нее включены 40 мини-технопарков, созданных по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, 87 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», «Дом научной коллаборации», два Кванториума и «IT-куб». Они взаимодействуют в рамках сетевого партнерства и дают возможность ребятам, проживающим в отдаленных районах региона, проявить себя, реализовать проекты. Соглашение в вузом - это очень важный шаг вперед. Уверен, что у наших школьников появятся новые возможности для раскрытия талантов».

Особый интерес университета вызвали разработка технологий виртуальной реальности и обработка больших данных, которыми занимаются воспитанники "IT-куба". Так, Светлана Ашмарина предложила учреждению формировать совместные сетевые программы подготовки специалистов.

«Сегодня все направления развития образования формируются в коллаборации, взаимодействии, сетевом бизнес-партнерстве. Поэтому для нас это очень важный проект, - отметила ректор СГЭУ Светлана Ашмарина. – Хочу отдельно подчеркнуть, что мы видим своей задачей – дать выпускникам не просто образование, но и навыки, а дать нашим студентам дополнительные возможности, сформировать у них цифровые компетенции».

В «IT-кубе» есть все необходимое, чтобы погрузиться в мир самых новых и современных технологий. Преподаватели университета на себе испытали их разработки: при помощи VR-очков они «прокатились на повозке по средневековому Кракову» и собирали электрические цепи в виртуальной лаборатории.

«Соглашение со СГЭУ является серьёзным шагом к интеграции инженерного творчества школьников в реальный сектор экономики», — говорит Алексей Богатов. По его словам, сетевое партнерство позволит сделать переход от школьного образования к среднему специальному, а затем и высшему максимально гибким.

Один из крупнейших вузов губернии и учреждение дополнительного образования "IT-куб" намерены совместно использовать образовательные ресурсы с целью подготовки кадров для экономики региона.