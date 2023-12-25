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ПВГУС и Дума Тольятти заключили договор о сотрудничестве

25 декабря 2023 17:27
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ПВГУС и Дума Тольятти заключили договор о сотрудничестве

Студенты Университета сервиса, обучающиеся по программам «Государственное и муниципальное управление», смогут проходить практическую подготовку в Думе г.о. Тольятти, а также получат возможность интегрироваться в решение социально-значимых городских проектов. Эти и другие пункты сотрудничества предусматривает договор, подписанный между вузом и тольяттинским парламентом.

Поволжский государственный университет сервиса и Дума г.о. Тольятти подписали договор о сотрудничестве, направленном на подготовку кадров для сферы муниципального управления. Подписи под документом поставили ректор Университета сервиса Любовь Выборнова и председатель городской Думы Сергей Рузанов.

Университет сервиса – единственный тольяттинский вуз, который готовит кадры по направлениям бакалавриата и магистратуры «Государственное и муниципальное управление». Студенты этого направления подготовки проходят практико-ориентированное обучение и знакомство с работой органов власти уже на первом году обучения. Особенно тесное взаимодействие развивается с городским парламентом. Не так давно, в ноябре, для студентов «Государственного и муниципального управления» были организованы посещение тольяттинской думы и встреча со спикером.

Подписанный документ позволит расширить сотрудничество между Университетом сервиса и Думой г.о. Тольятти в области образования.

«Мы нацелены на долгосрочное партнерство по целому ряду вопросов, – говорит Любовь Выборнова, ректор ПВГУС. – Для нас важны и образовательные программы, и организация практической подготовки бакалавров и магистров по направлениям «Государственного и муниципального управления» в стенах Думы, и вопросы молодежной политики, связанные с включением студентов в решение социально ориентированных проектов на благо города Тольятти». 

Выпускники Университета сервиса, получившие подготовку в сфере государственного и муниципального управления, будут востребованы в городе, уверен председатель Думы г.о. Тольятти Сергей Рузанов. «Квалифицированные кадры в этой сфере нужны», – заметил спикер.

На базе городской Думы будет организована практика для студентов профильных направлений, встречи и мастер-классы. Ее представители войдут в состав государственной аттестационной комиссии для качественной оценки уровня знаний выпускников университета.

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