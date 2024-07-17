Медалисты и призеры олимпиад подают заявления в Самарский университет им. Королёва

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Заявления на бакалавриат и в магистратуру поступили от более 7 тысяч абитуриентов.

Приемная кампания в Самарском университете им. Королёва находится в самом разгаре. На текущий момент заявления на бакалавриат поступили от 7 тысяч абитуриентов, в магистратуру – более чем от 550 кандидатов. Всего же в новом учебном году будущим студентам Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва доступны 3367 бюджетных мест. Из них 2540 мест предусмотрены на бакалавриат и специалитет, 827 – на магистратуру. Прием заявлений ведется на 211 образовательных программ.

Напомним, абитуриентов ждут в манеже университета в Самаре на ул. Врубеля, 29 г, с 10.00 до 16.00 по будним дням, в субботу – с 10.00 до 14.00. Здесь сотрудники приемной комиссии, специалисты институтов и факультетов университета помогут окончательно определиться с выбором и разработать пошаговый план поступления.