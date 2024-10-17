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Инновационный фонд Самарской области профинансирует студенческие проекты на 44 миллиона рублей

17 октября 2024 16:20
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Победителями конкурса стали 14 команд из Самарского университета им. Королева, СамГТУ, СамГМУ.

Конкурсная комиссия Инновационного фонда Самарской области подвела итоги второго пилотного конкурса студенческих инновационных проектов. Победителями конкурса стали 14 команд из Самарского университета им. Королева, СамГТУ, СамГМУ. Представленные проекты направлены на обеспечение здорового долголетия, развитие высокоэффективной и ресурсосберегающей энергетики, отечественных средств производства и научного приборостроения, отрасли беспилотных авиационных систем.

Общая сумма грантовой поддержки составит 44 млн рублей из областного бюджета. Еще 44 млн рублей будут инвестированы в разработки университетами-инициаторами проектов и индустриальными партнерами, заинтересованными в апробации результатов на своей инфраструктуре. Участие в конкурсе предполагало привлечение паритетного финансирования.

«Финансирование перспективных студенческих разработок позволяет нам привлекать молодежь в науку, выращивать успешные стартапы. Молодые ученые и инженеры, в свою очередь, будут создавать уникальные продукты, высокотехнологичные рабочие места, делать значительный вклад в достижение технологического суверенитета нашей страны», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2024 году Инновационный фонд совместно с минэкономразвития региона, Куйбышевской железной дороги и ПАО «ОДК-Кузнецов» запустил два новых конкурсных направления: конкурс студенческих инновационных проектов, направленных на научно-технологическое и инновационное развитие отрасли железнодорожного транспорта, предполагающий финансирование из областного бюджета и ОАО «РЖД», а также конкурс студенческих инновационных проектов с обширной тематикой.

Победителями первого направления стали команды Приволжского государственного университета путей сообщения и Самарского политеха. Общий объем финансирования проектов составил 4,8 млн рублей.

Создание условий для реализации инновационных и технологических проектов - один из приоритетов новой Программы социально-экономического развития региона до 2029 года. «Практически в 2 раза увеличим средства регионального бюджета на развитие науки и высшего образования», - отмечал губернатор Вячеслав Федорищев на презентации Программы.

В 2027 году планируется ввести в эксплуатацию международный межвузовский кампус в Самаре. Объект будет построен в непосредственной близости от стадиона «Солидарность Самара Арена», в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты». Сегодня проект находится в стадии активного проектирования.

 

Фото предоставлено Самарским национальным университетом им. Королева

Теги: Самара

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