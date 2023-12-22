ЕГЭ определило будущее большинства молодых самарцев

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Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart и исследовательский центр Зарплаты.ру провели опрос* и выяснили, что ключевую роль при выборе профессии играет ЕГЭ. Больше половины респондентов Самары сдавали русский язык, математику и обществознание, ведь именно оценки по этим предметам были им необходимы для поступления на желанный факультет.

Мысли о будущей профессии чаще всего появляются в школе. Каждый третий молодой самарец (37%) задумывается о своем призвании еще в средних классах, каждый четвертый — начиная со старших (27%). Лишь 16% признаются, что до сих пор не уверены, чем хотят заниматься.

Большинство опрошенных (56%) принимали решение о выборе специальности самостоятельно, а треть вдохновлялись примером родителей (30%). В меньшей степени на будущую профессию повлияли учителя (5%), друзья (4%) и кумиры (4%).

В рамках опроса выяснилось, что школа играет ключевую роль — для 54% респондентов именно она повлияла на выбор сферы деятельности. Любимые предметы нынешних студентов - русский язык (39%), математика (36%) и обществознание (34%). Их же чаще респонденты выбирали для сдачи ЕГЭ, так как они нужны для поступления в высшее учебное заведение (54%).

«На сегодняшний день ЕГЭ является одним из способов карьерного самоопределения для школьников — выбранные экзамены определяют направление дальнейшего обучения и развития карьеры. Большинство респондентов уверено, что ЕГЭ сыграл решающую роль в их будущем, а 87% заявили, что выбор экзаменационных предметов повлиял на выбор первой работы. Однако утверждение, что ЕГЭ является решающим фактором для будущего, стоит рассматривать с осторожностью. Такой подход создает избыточное давление на школьников и может исказить их представление о том, чего они хотят достичь. Школьники и их родители должны помнить, что экзамен — лишь один из факторов выбора карьерного пути, а не единственный вариант», — Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.

Одним из важнейших критериев выбора профессии стал размер заработной платы — его отметили 62% молодых самарцев. Более трети (45%) рассчитывают на доход в размере 30 000–60 000 рублей на старте карьеры, а каждый четвертый (24%) надеется получать 60 000–100 000 рублей. Не менее важными для респондентов оказались возможности для самореализации (42%) и быстрого карьерного роста (41%).

Начать свой карьерный путь в сфере IT хотели бы 12% респондентов, ещё 12% — в медицине. Выбор этих направлений связан с потенциально высоким уровнем заработка (42%), возможностями профессионального роста (36%) и престижностью профессии (27%). Образование (10%), творчество (10%) и экономика (10%) замыкают топ-5 самых желанных сфер деятельности молодых специалистов.

Методология

*Опрос проводился в декабре 2023 года методом онлайн-анкетирования среди 1650 молодых респондентов в возрасте 18-24 лет. География — РФ, города-миллионники.