Для студентов региона прошли уроки безопасности по гражданской обороне

123

В образовательных учреждениях Самарской области прошли уроки безопасности, посвященные Всемирному Дню гражданской обороны, сообщает пресс-служба облМЧС.

Так, сотрудники МЧС России встретились со студентами Тольяттинского госуниверситета, а в Шенталинском районе со студентами Шенталинского филиала Тольяттинского медицинского колледжа.

На уроках, вместе с сотрудниками МЧС студенты повторили правила безопасного поведения при различных экстренных ситуациях.

Ребятам рассказали о становлении гражданской обороны, ее целях, задачах и функциях. Во время беседы были подробно разобраны различные внештатные ситуации и происшествия, например, такие как пожар, при которых нужно действовать быстро и решительно, не поддаваясь панике.

Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы рассказали ребятам об обстановке с пожарами и привели их статистику, напомнили правила безопасного поведения в преддверии весеннего половодья и приближающегося весенне-летнего пожароопасного периода. Продемонстрировали видеоролики на данную тематику и повторили номера телефонов экстренных служб.

Мероприятия по повышению уровня культуры безопасности среди учащихся образовательных учреждений будут продолжаться.