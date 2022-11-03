«Билет в будущее»: в Самарской области стартовали профессиональные пробы для школьников

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В Самарской области продолжаются профессиональные пробы в рамках реализации проекта ранней профориентации «Билет в будущее».

Обучающиеся 8 класса МБОУ Школа № 85 Самары посетили Самарский техникум промышленных технологий, где прошли профессиональную пробу «Социальный работник». Школьники узнали о профессии социального работника, о том, какие вопросы решают специалисты данной сферы, а также поработали над проектами и сделали коллаж на выбранную тему.



«- Эта профессиональная проба помогла ребятам развеять популярный миф о том, что соцработник — это тот, кто работает только с пожилым населением. В современной организации всё решают кадры, как говорится в одном известном выражении. Так вот, чтобы стать кадром по работе с персоналом в любой бюджетной (и не только) организации, необходимо воспитывать в себе определенные качества, наблюдать за постоянно меняющейся окружающей средой, в том числе ее изменять к лучшему, "настраивать" диалог с различными категориями людей и так далее - с этим важным навыком и знакомят профессиональные пробы. На профпробе "Социальный работник" наши ребята действительно с удовольствием работали над проектом, активно высказывали свою точку зрения и предлагали решения проблем. Наша школа не первый год участвует в проекте, и мы уверены, что каждый школьник, посетив профессиональные пробы в рамках проекта "Билет в будущее", встанет на первую ступеньку большого пути понимания того ВАЖНОГО дела ВСЕЙ его жизни.» – рассказала о профпробе педагог-навигатор МБОУ Школы №85 г. о. Самара.



«- На днях я посетила профпробу на тему профессии социального работника в "Самарском техникуме промышленных технологий". Нам рассказали о важности профессий, связанных с помощью людям. Мы обсудили проблемы, с которыми связываются люди, просящие помощи. Смогли понять интересует ли нас, такая деятельность.

Всё мероприятие было очень познавательным и интересным. Мы беседовали со специалистом данной сферы, разбирали все на понятных примерах.

В конце нам предложили составить плакат на любую тему. Мы выбрали - «Поддержание здорового образа жизни» и превратили обычной белый лист в красочный и наглядный пример хорошего обращения со своим организмом.» – поделилась впечатлениями ученица 8 «Б» класса Фёдорова Анна, сообщает пресс-служба проекта «Билет в будущее».

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»