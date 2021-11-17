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15 студентов Самарской области вышли в финал первого Всероссийского конкурса «Твой Ход»

17 ноября 2021 15:38
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Всего в финале за главные награды поборются 1000 студентов из 76 регионов России

Студенты Самарской области вышли в финал первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Финал пойдет с 27 по 29 ноября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. По его итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Всего в финале за главные награды поборются 1000 студентов из 76 регионов России, в том числе 15 человек из таких ведущих вузов Самарского региона, как Самарский государственный технический университет, Тольяттинский государственный университет, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самарский государственный экономический университет, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самарский государственный университет путей сообщения.

«Сегодня у студентов есть большой запрос на помощь в самоопределении, раскрытии своего потенциала, построении траектории развития и определении профессиональных предпочтений. «Твой Ход» старается дать ответы на все личные вызовы молодежи, постоянно подстраивая под это свою программу. Во время полуфиналов ребята учились определять свою роль в группе, которая для них наиболее естественна. Также участники повышали свою когнитивную гибкость, то есть готовность к работе в неопределенности и умение адаптироваться в меняющихся условиях, а это одни из главных компетенций современности. Сейчас все это пригодится участникам конкурса в общении с друзьями и единомышленниками, в будущем сможет сыграть важную роль в профессиональной среде», – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

На полуфинале Всероссийского конкурса «Твой Ход» студенты участвовали в деловых играх. Сначала с помощью специалистов ребята определяли роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах, затем решали в группах поставленные задачи. За их работой наблюдали фасилитаторы: психологи, инструкторы, тренеры по обучению. Они оценивали то, как студенты проявили себя в групповых ролях, а также их поведенческую гибкость и открытость к новой информации. Каждый участник получил соответствующие баллы, которые выставлялись по модели, созданной на принципах российского стандарта оценивания и с использованием международных инструментов. По итогам всех полуфиналов составлен общий рейтинг участников. Свои результаты конкурсанты могут узнать на платформе твойход.онлайн.

Многие активные участники конкурса «Твой Ход» будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 

 

Фото:   правительство СО

 

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