В Тольятти наградили участников ликвидации природных пожаров

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Сегодня в здании администрации г. Тольятти начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Васильевич Бойко вручил ведомственные награды Главе Тольятти Николаю Альфредовичу Ренцу и руководителю Департамента общественной безопасности Виталию Владимировичу Денисову, а также работникам муниципальных учреждений, проявившим отвагу в борьбе с природным пожарами, в Тольятти в 2021 году.

Напомним, что летом прошлого года в Тольятти произошло 3 крупных лесных пожара, на которых были задействованы все службы города для того, чтобы защитить жилые районы и социальные объекты от огня.

«Львиная доля заслуг в тушении лесных пожаров – это наши пожарные, сотрудники МЧС. Я был свидетелем этих событий, видел тяжелый, мужественный и героический труд бойцов, офицеров. Настолько самоотверженно и не щадя своего живота в тяжелейших условиях боролись люди. Спасибо вам за сохранённый лес Тольятти», - выразил слова благодарности Глава города.

Начальник Главного управления сказал, что тушение сложного лесного пожара на территории города, это слаженная работа всей системы городского звена РСЧС, которую возглавил глава города.

«Это были сложные три пожара, решения принимались быстро и уже, как показывает время, все решения были приняты правильно. Первый пожар остановили на площади 152 гектара - это мужество всех участников», - отметил Олег Васильевич.

В этот же день начальник Главного управления, уже в преддверии празднования 373 годовщины образования пожарной охраны России, вручил правительственные и ведомственные награды наиболее отличавшимся сотрудникам 31 пожарно-спасательного отряда, а также присвоил очередные специальные звания.