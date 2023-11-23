На улицы Автограда выйдут 14 новых автобусов

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Соответствующие условия созданы после принятия депутатским корпусом Думы г.о. Тольятти решения о внесении поправок в бюджет 2023 года. Региональные власти предоставили гарантии выделения средств на закупку 14 новых машин, а город в свою очередь запланировал софинансирование этих расходов.

«Корректировка бюджета, утверждённая парламентариями, предусматривает софинансирование в размере 1% или 2,1 млн рублей при условии, что остальной объём средств (215,4 млн рублей) поступит из вышестоящих бюджетов», - сообщает пресс-центр Думы г.о. Тольятти.

Представители администрации пояснили, что принятие поправок позволит приобрести для регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 14 новых низкопольных автобусов большого класса, пишет TLTgorod.