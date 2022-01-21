Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 

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В пятницу, 21 января, в 18:00 в большом зале Дома офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова публике представят концертную программу «Талант, устремленный в будущее».



В программе концерта - пьесы и песни Валерия Халилова, произведения российских и советских композиторов.

Фестиваль выступает как связующее звено на 300-летнем историческом пути военной музыки – от времен Петра Великого к художественным достижениям современной военно-духовой музыки, подвижническому творческому вкладу в эти достижения Народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова, 70-летний юбилей которого отмечается в 2022 году.



Фестиваль поддерживают более 30 регионов, включая зарубежные коллективы из Белоруссии, Абхазии, Узбекистана и Японии, география Фестиваля и аудитория постоянно расширяются.

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