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13 июня в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» состоится премьера спектакля «Товар любовь» в постановке Дениса Хусниярова (16+).

Денис Хуснияров возглавляет театр «СамАрт» более двух лет, и «Товар любовь» станет второй его работой с собственной труппой как режиссера-постановщика. Как и в случае с «Воскресением» (инсценировку романа Толстого создавал Алексей Житковский) Хуснияров берет для своего нового спектакля материал современного молодого драматурга Саши Мурашко.

По сюжету в занесённой снегом хижине застревает группа туристов. Остаться наедине друг с другом – то еще испытание. Но вдруг один из них находит древнюю настольную китайскую игру, которая меняет всё. В классической литературе прошлых веков авторы задавались вопросом, может ли существовать абсолютное добро в мире. Дениса Хусниярова интересует это же применительно к веку 21-му. Постановщики придумывают спектаклю подзаголовок: «Всего лишь игра». Нищета, жестокость и произвол воцарились в мире – таковы обстоятельства этой игры. Если кто и способен помочь, то это только боги. А у богов как раз первый ход.

Над спектаклем «Товар любовь» с Денисом Хуснияровым работают его постоянные соавторы – сценограф Константин Соловьев (лауреат петербургской премии «Прорыв» за оформление спектакля Хусниярова «Нос»), художник по костюмам Яна Глушанок (автор костюмов к спектаклям СамАрта «Ханума» и «Воскресение»), хореограф Александр Любашин (автор пластической партитуры недавней премьеры СамАрта «Бесконечная история»), художник по свету Игорь Фомин (в прошлом году за световое оформление «Воскресения» был признан лучшим художником по свету на Всероссийском фестивале «Волжские театральные сезоны»), композитор Виталий Истомин (в Самаре впервые).

В премьерном спектакле «Товар любовь» сыграют заслуженная артистка России Ольга Агапова, заслуженные артисты Самарской области Алексей Меженный и Павел Маркелов, артисты Александра Баушева, Евгений Гладких, Антонина Конева, Алексей Елхимов, Сергей Макаров, Ренат Набиуллин, Ярослав Тимофеев, Сергей Цой.

Премьерные показы пройдут также 25 и 26 июня.

Фото: пресс-служба театра юного зрителя «СамАрт»