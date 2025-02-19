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С 16 февраля по 15 марта в Самарской области проходят показы видеоверсий спектаклей-победителей регионального этапа VI сезона окружного фестиваля «Театральное Приволжье».

Благодаря показам жители Самарской губернии увидят работы двух театральных коллективов региона – победителей в номинациях «Лучший детский спектакль», «Лучший молодежный спектакль» – Образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек» (режиссер – В.Н. Михайлов) Центра внешкольной работы «Крылатый» г. Самары со спектаклем «Вечный хлеб» и театр-студия «Галифе» Дома офицеров Самарского гарнизона (режиссер – А.Е. Бригаднов) с работой «Русский характер» будут представлять Самарский регион на окружном этапе.

Показы видеоверсий спектаклей-победителей регионального этапа фестиваля пройдут на 30 площадках в 7 муниципальных образованиях Самарской области: в домах культуры и школах.

В числе зрителей показов – почетные жители муниципальных образований, ветераны Великой Отечественной войны, активисты волонтерского движения, участники боевых действий, участники СВО и члены их семей.

Организатор показов – Агентство социокультурных технологий.

«Стало уже доброй традицией показывать лучшие работы победителей регионального этапа фестиваля на большом экране, – отметил директор Агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин. – Мы значительно расширяем аудиторию фестиваля – жители даже самых удаленных от областной столицы населенных пунктов могут посмотреть на лучшие образцы современного молодежного и детского театрального искусства, проникнуться духом творчества и ,возможно, в дальнейшем стать частью фестивальной команды «Театрального Приволжья».