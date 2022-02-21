В Самаре традиционно пройдет Зимний Грушинский

Зимний Грушинский – традиционный праздник авторской песни, который вот уже более 40 лет проходит на самарской земле в преддверии летнего Грушинского фестиваля.
Зимний Грушинский фестиваль – 2022 состоится в Самаре 26 февраля и пройдет в рамках проекта «Марафон авторской песни России 2021-2022» с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке Правительства Самарской области, Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба и АНО «Информационный музыкальный центр».
Площадкой Зимнего Грушинского фестиваля станет гостеприимная сцена самарского Окружного Дома Офицеров (ОДО), на которую выйдут: Леонид Сергеев (Москва), Тимур Шаов (Москва) и Михаил Махович (Москва), Галина Хомчик (Москва), Роман Ланкин (Томск), Александр Щербина (Москва), Ольга Чикина (Рязань), Андрей и Ирина Колесниковы (Самара), Константин Арбенин (С-Петербург), Дмитрий Буцыков (Самара), Волга-фолк Бэнд и другие.
Ведущий – Борис Кейльман.
Состоятся 2 больших концерта с участием всех Почетных гостей фестиваля.
Начало в 16-00:
1 отделение: «У Грушинского костра»;
2 отделение: Чайхана (ведущий Леонид Сергеев).
Начало в 19-30:
Гала-концерт «Сверим наши песни».
Билеты без сервисного сбора на сайте www.grushinfestival.ru.
А также на сайте afisha.ru, kassir.ru и в кассе ОДО.
По окончании вечернего концерта будет подан городской транспорт разных маршрутов.
Приглашаем в гостеприимную Самару – столицу авторской песни!
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