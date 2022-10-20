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Уникальный российский культурный код изучали на Международном фестивале «Россия – Вселенная звука» в Самаре

20 октября 2022 12:29
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Уникальный российский культурный код изучали на Международном фестивале «Россия – Вселенная звука» в Самаре

 

С 16 по 18 октября Самарский институт культуры принял юбилейный Международный фестиваль «Россия – Вселенная звука», который проводится Московской государственной консерваторией им. П. И. Чайковского при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мероприятие объединило ряд событий и больше полусотни гостей от Таймыра до Москвы, а также зарубежных музыкантов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркивал, что в единстве мировых религий, культур, представленных на российской земле, граждане России черпают духовные силы и общенациональное единство. Особенно важно ощущение единения, основанное на общем культурном фундаменте, сегодня. 

На заседании комиссии Госсовета по культуре Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что в нынешнее непростое время особенно остро осознается значимость нашего исторического пути, духовной и культурной самобытности, восприятия себя как единого целого со своей страной. Закономерно, что в самые сложные для страны времена именно культура принимает на себя один из первых ударов, роль ее значительно возрастает.

Символично, что юбилейный фестиваль «Россия – Вселенная звука» прошел в Самаре в Год сохранения культурного наследия России. «Идея фестиваля проста – нужно общаться, узнавать друг друга лично. Людям крайне необходимо сейчас общаться, встречаться физически: смотреть друг другу в глаза, уезжать с ощущением того, что появились новые знакомства. Российский культурный код многогранен и многоцветен, такого нет ни в одной другой многонациональной стране», – объясняет идею фестиваля его художественный руководитель Маргарита Каратыгина.

В рамках Международного фестиваля на базе Самарского института культуры прошел полуфинал олимпиады «Что вы знаете о своих соседях по стране?» Участники отвечали на вопросы о традициях народов, населяющих Россию. Финалистами конкурса стали шесть человек, в их числе и выпускница Самарского института культуры Надия Имаева.

Музыкальная часть фестиваля была насыщенной. Артисты из Ирана презентовали программу «Непройденные пути». В нее вошли лучшие образцы вокально-инструментальных жанров классической персидской музыки. Под аккомпанемент аутентичных инструментов – каманчей, тара и сантура для зрителей выступил певец Хосейн Нуршарг. При его участии в Московской консерватории открыт класс иранской классической музыки.

В Гала-концерте приняли участие артисты из Якутии, Бурятии, Таймыра, Дагестана, Тывы и Самарской области – коллективы «Аялга», «Тыва Кызы», «Поющая Чарода», «Селгусь». Самарский институт культуры представил ансамбль «Заигрыши» под руководством Татьяны Мачкасовой. Участники коллектива ежегодно выезжают в фольклорно-этнографические экспедиции в села нашей области, пополняя таким образом свой репертуар. В песнях ансамбля, прозвучавших на концерте, чувствовались уважение к народным традициям и желание передать местные диалекты. Но при этом они звучали современно: артисты из «Заигрышей» любят импровизировать.

Зрители остались в восторге от выступления артистки из Таймыра Евгении Сидельниковой. Она представила песенную театрализованную постановку «Старик и старушка» на нганасанском языке. К слову, тех, кто разговаривает на нганасанском не больше сотни человек во всем мире и Евгения Сидельникова одна из них, которая также работает журналистом национальной редакции ВГТРК.

«Я хочу, чтобы больше людей знало, что на Таймыре живет маленький, но очень гордый народ «Ня» – это нганасаны. Еще ни один этнограф не узнал, что это означает. Мои сородичи больше не живут в чумах, не кочуют по тундре. Обидно, но нганасаны – это вымирающий народ, и моя личная цель, чтобы его традиции жили», – рассказывает Евгения.

Гала-концерт сопровождался видеорядом на экране, и зрители могли полюбоваться красотами тех мест, откуда приехали мастера этнической музыки.

Следующие и заключительные события мероприятия состоятся в Махачкале.

 

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