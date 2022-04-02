Стартовал VIII Губернский фестиваль «Рожденные в сердце России»

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В Год культурного наследия народов России участники фестиваля — самодеятельные творческие коллективы Самарского региона — еще раз напомнили как о самобытности каждого из народов, проживающих в Самарском крае, так и о том, что в единстве — наша сила.

На церемонии открытия в ДК «Октябрь» самодеятельных артистов приветствовали режиссеры, солисты и коллективы ведущих учреждений культуры Самарской области: Самарского академического театра оперы и балета, Самарской филармонии, театра- студии «Грань», Волжского народного хора.

В составе фестивального жюри под председательством профессора кафедры музыкального искусства эстрады Самарского института культуры, заслуженного работника культуры РФ Анатолия Майорова — блестящие имена в научно-педагогическом сообществе Самары и России, звезды народной культуры: профессор CГИК, лауреат Гран-при всероссийских конкурсов исполнителей народной песни Наталия Бикметова, профессор СГИК, заслуженный работник культуры РФ Виталий Максимов, профессор СГИК, заслуженный работник культуры РФ Юрий Паршин и другие.

В первый же день работы фестиваля свои творческие программы показали коллективы Самары, Новокуйбышевска и Волжского района.

Фестиваль продолжится до 16 апреля на лучших концертных площадках областных культурно-досуговых учреждений.

Фото: минкульт СО