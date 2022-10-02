СОУНБ приглашает на кинопоказы в рамках XXVII Международного кинофестиваля «Кино – детям»

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Самарская областная универсальная научная библиотека вместе с Самарским областным отделением Союза кинематографистов РФ и студией «Волга-фильм» приглашает на кинопоказы в рамках XXVII Международного кинофестиваля «Кино – детям».

По вторникам октября (4, 11,18 октября), в 12:00 и 15:00, в актовом зале областной библиотеки (пр.Ленина 14а) можно будет посмотреть короткометражные фильмы российских авторов. Вход свободный. Каждый день – новые фильмы!

Расписание кинопоказов (конференц-зал, пр.Ленина 14А) 6+, 12+

4 октября, 12:00, 15:00, 6+

«И всюду любовь», 2021г, Россия, режиссёр: Хромов Антон, продолжительность:15 мин.

Про что кино: В одной ярославской деревне живут в соседних домах семья Ивановых и семья Петровых. Не сказать, что живут зажиточно, оба дома давно ремонта просят, да и во дворах есть чем заняться. На две семьи всего одна машина, облезлые жигули-«семерка» прошлого века, и та скорее похожа на экспонат музея, чем на средство передвижения. И вот еще, у них одна общая овца, из-за которой соседи постоянно спорят. Живут Ивановы и Петровы небогато, но весело. Их день начинается с общего шума, общим шумом и заканчивается, потому что живут обе семьи по принципу, озвученному одним из персонажей - Пашей Ивановым: «Кайфовать надо, пока живем».

«Звездопад», 2022г, Россия, режиссёр: Мария Морозова, продолжительность: 20 мин

Про что кино: На день рождения Сони её сводный брат Матвей пригласил шумного аниматора Тик – Тока, одетого в костюм рыжего клоуна. Однако от ряженного не в восторге сестра Матвея – Вера. Желая как-то объединить разобщенных брата и сестру, Соня предлагает им загадать желания и вместе задуть свечи на праздничном торте. Как только это действо произошло, все трое оказались в заколдованной стране в руках злого клоуна… Фильм о том, как важно быть осторожным со своими желаниями и не менее важно жить в мире и любви с близкими, которые могут прийти на помощь в самую трудную минуту.

«Коля и Оля», 2020г, Россия, Режиссёр: Игорь Познанский, продолжительность: 18 мин.

Про что кино: Фильм создан для семейного просмотра. Родители вместе со своими детьми посмотрят фильм, который станет темой для обсуждения - хорошо ли сделал Коля, отдав чужую игрушку своей больной сестренке?

11 октября, 12:00, 15:00, 12+

«Тайны поместья Фонзе», 2022 г, Страна: Россия, Режиссёр: Малахова Арина, Продолжительность: 20 мин.

Про что кино: Команда юных исследователей отправилась на миссию в заброшенное поместье Фонзе с жуткой историей. По слухам, всем, кто туда явится, досаждают призраки. Или дело вовсе не в них?

«Не Иван или как приручить богатыря», 2021г, Россия, режиссёр: Денис Шаблий. Продолжительность: 23 мин.

Про что кино: Марийский подросток, с необычным именем Йыван, пытаясь избавиться от прессинга и насмешек в новой городской школе, по совету бабушки обращается за помощью к национальному богатырю Онару. Однако помощь приходит оттуда, откуда Йыван совсем не ожидает.

«Я пошел искать море», 2021г, Россия, режиссёр - Дмитрий Тихомиров. Продолжительность: 19 мин.

Про что кино: В Санкт – Петербург приезжает молодежный симфонический оркестр из провинции. Его солист, скрипач «Калиныч», как зовут его друзья, очень хочет увидеть море и даже пропускает общую экскурсию в центр Северной столицы, чтобы пешком добраться до моря… Своеобразный роуд-муви, во время которого непрерывно идет внутренний монолог главного героя, пытающегося найти истоки вдохновения. Его блестящая игра на вечернем концерте открывает главное – море не только в его голове, но и в душе юноши… Фильм снят по мотивам рассказа Ники Дашевской «Дублин и море». В канву фильма гармонично вплелась замечательная музыка Феликса Мендельсона

18 октября, 12:00, 15:00, 6+

«Не пойман не вор», 2022 г, Россия, Режиссёр: Максим Рулёв. Продолжительность: 3 мин

Про что кино: Вор - домушник проникает в чужую квартиру и, не торопясь, собирает деньги и ценные вещи. Остается последний ящик, на котором нет замка. Это ставит преступника в тупик, и он предпринимает безрезультативные попытки вскрыть «крепкий орешек».

«Миру не хатает тишины», 2022 г, Россия, Режиссёр: Роман Крыжановский. Продолжительность: 6 мин.

Про что кино: С первого взгляда, это пасторальная новогодне- рождественская история, однако вера в чудеса, отсутствие тепла и понимания волнуют людей вне зависимости от праздников. Просто в зимнее время эти ощущения сильнее.

«Сон в зимнюю ночь» (Анимация), 2022г, Беларусь, Режиссёр – Елена Петкевич. Продолжительность: 26 мин.

Про что кино: Эта сказочная история случилась под Новый Год. Мальчик Март празднует День Рождения своей старшей сестры - Алисы. Мальчику не хочется, чтобы праздник заканчивался. Из рассказа гнома, Март узнаёт о королевстве гномов. Их Королевич страдает от страшных снов. Но есть в этих снах для него и хорошая сторона, в них он встречает свою любовь - принцессу лесных эльфов Ежевику, которая отвечает ему взаимностью. Всё бы было хорошо и безоблачно, но их совместному счастью мешает Король страны снов, который сторожит принцессу в волшебном саду и просто так её не отпустит. Смогут ли влюблённым быть вместе? Быть может, удастся договориться после нелегких трех испытаний? Фильм рассчитан на детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Фото: СОУНБ