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Самарский театр драмы стал победителем конкурса «Достояние губернии-2022»

23 ноября 2022 22:35
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У Самарского академического театра драмы им. М. Горького длинная история, уходящая своими корнями в середину XIX века.

В Самаре подвели итоги регионального конкурса «Достояние губернии – 2022». Самарский академический театр драмы им. М. Горького стал победителем в номинации «Туризм и индустрия гостеприимства».

"Это один из старейших и любимых театров у жителей Самарской области, — говорит директор самарского театра драмы Сергей Филиппов. – Историческое здание, которое многие называют «теремок» — одна из достопримечательностей губернии, которое есть на открытках и почтовых марках. Достояние губернии и наш удивительный, творческий коллектив. Но главное достояние губернии – это наш лучший в мире зритель, наша замечательная публика, которую мы очень любим и всегда ждем в нашем театре. Спасибо огромное за признание!"

У Самарского академического театра драмы им. М. Горького длинная история, уходящая своими корнями в середину XIX века. Датой официального появления театральной деятельности 1851 год. В Самаре, возведенной в ранг губернского города появился профессиональный постоянный театр. В своем первом сезоне театр показал самарской публике комедию Николая Гоголя «Ревизор». В 1977 году Куйбышевскому театру драмы имени М. Горького присвоено почётное наименование «Академический».

Самарский драмтеатр – участник федеральной программы «Пушкинская карта». Молодым зрителям от 14 до 22 лет к просмотру доступны 15 спектаклей театра драмы, что составляет 80% от репертуара. В театре всегда можно встретить зрителей разного возраста, которые всем сердцем полюбили театр и с удовольствием ходят на его постановки. Драмтеатр участвует в федеральной программе «Большие гастроли», реализуемой в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России.

Театр часто устраивает благотворительные акции, выступает для военнослужащих, выезжает на гастроли в отдаленные районы Самарской области, приглашает на спектакли категории социально незащищенных граждан: инвалидов, пенсионеров, детей из многодетных семей, детей-сирот, а также ветеранов войны и труда. Сотрудники театра принимают активное участие в городских мероприятиях, праздничных концертах, посвященных важным событиям.

 

Фото:   минкульт СО

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