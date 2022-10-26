Самарский драмтеатр в декабре покажет юбилейные спектакли и поедет на гастроли в Москву

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В театре драмы началась предновогодняя продажа билетов.

Декабрь месяц в Самарском академическом драматическом театре драмы им. М. Горького обещает быть насыщенным не только на родной сцене, но и на гастроли.

5 декабря в московском Российском академическом молодежном театре в рамках фестиваля «Уроки режиссуры» самарские актеры покажут премьерный спектакль 2021 года «Тартюф», режиссера Александра Кузина.

- Фестиваль «Уроки режиссуры» - единственный в мире фестиваль, в жюри которого состоит только из режиссеров, - говорит арт-директор фестиваля Ольга Егошина. - Раз в два года в конкурсной программе спектакли молодых режиссеров, которых оценивают мэтры. В этом году – в жюри молодые режиссеры, в конкурсной программе работы режиссеров-мастеров. «Тартюф» в постановке Александра Кузина – прекрасный пример свежего прочтения классики. Спектакль играется с задором, драйвом, тонким чувством формы и стиля. И, к тому же – это единственный спектакль по Мольеру в рамках конкурсной программы-2022.

В Самаре спектакль «Тартюф» идет на сцене драмтеатра 2-3 раза в месяц.

В декабре юбилейный показ отметит спектакль «Шесть блюд из одной курицы», который поставил режиссер Валерий Гришко. Премьера состоялась в 2011 году, а 2 декабря зрителя увидят 200-ый спектакль. Главные роли играют народная артистка России Жанна Романенко, заслуженный артист Самарской области Фёдор Степаненко и артист Денис Евневич.

Зрители-любители постановок малых форм смогут насладиться игрой актеров в спектаклях «Катапульта», «Семью восемь» и «Медея – все эти спектакли можно будет посмотреть на экспериментальной сцене.

- Продажи на декабрь в этом году мы открываем чуть раньше, чтобы у наших зрителей была возможность приобрести не только себе, но и в подарок друзьям и близким, - говорит заместитель директор театра Алексей Возилов. – А еще это уникальная возможность провести в нестандартной форме новогодний корпоратив и сделать своим коллегам приятные подарки.

На официальном сайте театра драмы, а также во всех группах театра в соцсетях можно узнать подробную информацию о спектаклях, а также актуальную афишу и стоимость билетов.