Самарская выставка «Грани XX века» открылась в Москве

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Открытие выставки «Грани XX века» состоялось в понедельник 24 октября в Московском музее современного искусства. На выставке представлены произведения XX столетия из собрания Самарского художественного музея, посвященного 125-летию со дня его основания. Выставка продлится до 29 января 2023 года.



Этот раздел коллекции Самарского музея насчитывает более пяти тысяч произведений, не представленных в основной экспозиции. Среди авторов работ эпохи авангарда, а также советского и постсоветского периодов значатся такие ключевые имена, как: Надежда Удальцова, Петр Кончаловский, Александр Самохвалов, Павел Корин, Юрий Пимненов, Гелий Коржев, Аркадий Пластов, Элий Белютин, Юрий Злотников и другие.



Ирина Евгеньевна Калягина, врио министра культуры Самарской области поблагодарила команды Московского музея современного искусства и Самарского художественного музея за выстраивание творческих и профессионально крепких отношений между культурными учреждениями.



«Я благодарю коллег за этот проект, который позволит познакомить столичную публику с шедеврами собрания отечественного искусства нашего художественного музея. В таком масштабе фонды демонстрируются впервые. 129 работ – развернутая ретроспектива рассказывает обо всех характерных тенденциях развития отечественного искусства XX столетия. Я надеюсь, что гости выставки получат настоящее удовольствие» — отметила Ирина Калягина.

Фото: пресс-служба правительства СО