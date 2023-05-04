Опенколл среди художников для участия в Аукционе молодого искусства пройдет в Самаре

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Аукцион призван поддержать начинающих художников и развивающийся арт-рынок в Самаре. Главной его целью станет создание прецедента продажи работ молодых авторов и установление их рыночной цены.



Не менее важной задачей, которая стоит перед аукционом, является экспертная помощь коллекционерам в открытии для себя новых имен и принятии решения при приобретении искусства.



Семь экспертов, среди которых: куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин, художница Дина Богусонова, аукционист Мария Иванова, редактор журнала «Собака.ру» Максим Осипов, искусствовед, сотрудник Государственной Третьяковской галереи в Самаре Полина Фищенко, дизайнер интерьера студии IDIN Денис Чернышов, искусствовед, сотрудник Самарского областного художественного музея Светлана Шатунова отберут для участия в аукционе 20 наиболее интересных работ перспективных художников, от 18 до 35 лет включительно.



Все вырученные с аукциона средства будут переданы художникам.

Первый аукцион молодого искусства прошел 15 июня 2021 года и собрал больше 190 000 рублей.

Для участия в аукционе художникам необходимо до 28 мая отправить заявку на почту zayavkavg@gmail.com



В письме указать:



- реальные имя и фамилию, псевдоним, если им нужно подписать работу;

- возраст;

- номер телефона;

- добавить краткую биографию;

- прикрепить фронтальные фотографии не более трех работ, в высоком разрешении, в формате jpeg.

- указать название каждой работы;

- материалы;

- размер;

- пояснительный текст к работам, если нужен.



Стартовые цены назначаются автоматически:



Графика и фотография 4000 ₽

Живопись, скульптура 6000 ₽



Произведение размером более метра по любой стороне – 10 000 ₽