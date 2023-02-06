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Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина

6 февраля 2023 13:58
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Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина

В понедельник 6 февраля в ходе областного оперативного совещания, проводимого под председательством губернатора Дмитрия Азарова, стало известно о важном кадровом решении в региональном правительстве. Ирина Калягина назначена министром культуры Самарской области, избавившись от приставки "врио".

Этот фронт работ хорошо известен новому руководителю. С 2008 года Ирина Евгеньевна трудилась в должности заместителя министра. С октября 2022 года исполняла обязанности министра. Всего в государственной службе она проработала 18 лет. Ирина Калягина окончила исторический факультет Куйбышевского государственного университета. Была сотрудником Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина больше 17 лет. Прошла путь от должности лектора до заместителя директора по научной работе.

Напомним, предыдущий министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш в октябре 2022 года приняла решение уйти в отставку по семейным обстоятельствам. Она возглавляла ведомство с февраля 2021 года, пишет ГТРК Самара.

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