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На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»
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На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»

14 марта 2022 15:21
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С участием знаменитых артистов балета Илзе Лиепа, Романа Андрейкина и воспитанников детского музыкального театра «Задумка». 

На сцене театра оперы и балета премьера! Спектакль «Князь Владимир: самарская страница» с участием знаменитых артистов балета Илзе Лиепа, Романа Андрейкина и воспитанников детского музыкального театра «Задумка». 

Впервые спектакль был поставлен в 2018 году на сцене Большого театра при поддержке Благотворительного фонда Илзе Лиепа в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Изначально в постановке участвовали коллективы из Керчи, Екатеринбурга и Самары. Регулярно собирать такую команду сложно. Поэтому в 2021 году Благотворительный фонд Илзе Лиепа предложил детскому музыкальному театру «Задумка» поставить спектакль с его юными артистами. Выбор на  коллектив пал не случайно - в 2020 году "Задумка" награждена Золотым дипломом Х конкурса. 

Идею по возрождению спектакля удалось реализовать благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия

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