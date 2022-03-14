На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»

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На сцене театра оперы и балета премьера! Спектакль «Князь Владимир: самарская страница» с участием знаменитых артистов балета Илзе Лиепа, Романа Андрейкина и воспитанников детского музыкального театра «Задумка».

Впервые спектакль был поставлен в 2018 году на сцене Большого театра при поддержке Благотворительного фонда Илзе Лиепа в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Изначально в постановке участвовали коллективы из Керчи, Екатеринбурга и Самары. Регулярно собирать такую команду сложно. Поэтому в 2021 году Благотворительный фонд Илзе Лиепа предложил детскому музыкальному театру «Задумка» поставить спектакль с его юными артистами. Выбор на коллектив пал не случайно - в 2020 году "Задумка" награждена Золотым дипломом Х конкурса.

Идею по возрождению спектакля удалось реализовать благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Фото: администрация Самары