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Музей Алабина объединяет жителей исторического центра Самары в проекте “Сохранить как…”

26 октября 2022 13:59
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Музей Алабина объединяет жителей исторического центра Самары в проекте “Сохранить как…”

В четверг, 27 октября в 18.30 в областном музее имени Петра Алабина состоится открытая презентация проекта «Сохранить как…». Приглашаются все, кто интересуется вопросами сохранения исторической архитектуры Самары.

Проект реализуется музеем как победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Цель проекта - объединить собственников исторической недвижимости, жителей старой Самары, историков, урбанистов, архитекторов, реставраторов, дизайнеров, предпринимателей и всех заинтересованных в сохранении архитектурного наследия нашего города. Музей берет на себя роль информационного центра, который не только сохраняет и описывает исторические ценности региона, но в настоящем времени помогает в решении социальных проблем, является активным участником и инициатором изменений, важной частью городского пространства.        

В проекте «Сохранить как…» музей выступает посредником в диалоге между жителями, бизнесом и властью. Проект направлен на поддержку людей, которым нравится жить и работать в «старом городе», и которые готовы сохранять, восстанавливать и поддерживать старинные здания в хорошем состоянии. 

Проект «Сохранить как…» - это формат регулярных встреч и консультаций экспертов для передачи участникам реального опыта сохранения городского пространства, а также серии социокультурных акций в старом городе. В ходе проекта в Самаре пройдут открытые дискуссии и встречи со специалистами и практиками городской урбанистики, будут организованы художественные акции во дворах, экскурсии по старой Самаре, иммерсивные выставки и яркие события. 

“На данный момент в Самаре уже стихийно начало складываться сообщество собственников исторической недвижимости, которые видят в ней ценность и пытаются самостоятельно организовать уход за старинными зданиями. Мы хотим собрать таких людей, чтобы помочь им в решении сложных вопросов, предложить консультации специалистов. Мы хотим попросить их поделиться своим опытом, рассказать об их успехах. Надеемся, этот проект поможет всем жителям исторической Самары по-другому взглянуть на свою территорию и привлечет в старый город новых активных заинтересованных собственников”, - Андрей Кочетков, директор Музея имени П.В. Алабина.

Дата мероприятия: 27 октября 2022

Начало: 18.30

Место проведения: Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина ул.Ленинская, 142

В программе:

  • презентация проекта
  • выступления экспертов
  • общение с участниками и обсуждение актуальных проблем
  • добрососедское чаепитие 

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