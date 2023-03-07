Министр культуры Самарской области Ирина Калягина побывала в Тольятти с рабочим визитом

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На уроке в детской школе искусств им. М.А. Балакирева ученики продемонстрировали министру свои знания – в школе созданы все условия для гармоничного развития учащихся.

В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» школа была оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой.

В этом году на базе детской художественной школы им. М. Шагала откроется вторая в регионе Школа креативных индустрий. Коллектив проделал огромную подготовительную работу. Помогать школьникам осваивать востребованные профессии XXI века будут преподаватели Тольяттинского государственного университета. В школе будет работать три студии: фото- и видеопроизводства, анимации и дизайна.

Ирина Евгеньевна познакомилась также с работой Центральной библиотеки им. В.Н. Татищева МБУК «Библиотеки Тольятти», в этом году здесь начнет работу модельная библиотека. Коллеги рассказали, как будет переформатировано пространство, какие появится новые возможности.

«Отрадно, что акцент сделан на краеведческую тематику, и посвящен истории Ставрополя, самого Тольятти. Специально создается отдельное пространство, где будет представлена краеведческая литература. А также работы местных писателей, художников, которые тоже будут участвовать в работе библиотеки» — отметила Ирина Евгеньевна.

В ходе поездки министр посетила драматический театр «Колесо» и театр юного зрителя «Дилижанс». Театр «Колесо» в рамках нацпроекта «Культура» получит дополнительные средства на оснащение и оборудование. Сейчас готовится проектно-сметная документация капитального ремонта театра. В театре работает дружная команда, которая настроена на развитие.

Театр «Дилижанс» — один из самых востребованных молодежных театров, который очень активно работает с молодежной и семейной аудиторией. Результаты работы по «Пушкинской карте» показали, что театр — один из лидеров.

Подводя итоги работы в Тольятти Ирина Калягина отметила:

«Я осталась под хорошим впечатлением от работы учреждений культуры Тольятти и о людях, которые здесь работают. Была приятно удивлена ответственным, профессиональным подходом всех коллег к тем проектам, которые будут реализовываться в этом году. И очень приятно, что учреждения культуры Тольятти сотрудничают друг с другом. Когда я пришла в театр «Дилижанс», то увидела, что там работает выставка работ ребят из детской художественной школы им. М.Шагала. Я хочу пожелать коллегам дальнейшей плодотворной, совместной работы», сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО