Горожан приглашают на лекцию "Самара летняя"

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Лето – одно из самых любимых времен года. В современной Самаре можно найти много летних занятий и развлечений: Волга, поездки на природу и дачу, долгие прогулки, открытые кинотеатры, теплоходные круизы. А чем развлекали себя самарцы более 100 лет назад? Были ли актуальны спортивные мероприятия? Куда можно было отправиться прохладным вечером? Где запрещали пускать фейерверки, и где играл оркестр до 2-х часов ночи?

На лекции познакомимся с меню буфета Струковского сада и узнаем, за сколько копеек можно было купить бутерброд или прохладительный напиток.

Место проведения: Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Время: 5 августа, суббота, 16:30

Лектор: Татьяна Марцун – историк, главный хранитель фондов

Цена: 200 руб./чел

Продолжительность: 1 час

Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16

12+