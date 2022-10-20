Форум волонтеров культуры пройдет в Самаре

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27 октября Самарская областная библиотека для молодежи проведет второй Региональный форум волонтеров культуры «Регион 63: территория культурного добровольчества».



Форум проводится совместно с Региональной ресурсной площадкой «Волонтеры культуры. Регион 63» и призван поддержать развитие волонтерского движения в сфере культуры в регионе. Он станет итоговым событием проекта «Мастерская культурного добровольчества» в 2022 году.



Проект «Мастерская культурного добровольчества» направлен на развитие общественного движения «Волонтеры культуры» в Самарской области. Это важное направление национального проекта «Культура», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.



Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров уделяет большое внимание развитию волонтерского движения. Самарская область - один из ведущих в стране регионов по развитию добровольчества, в этом движении задействовано более 150 тыс. человек. Число участников программы «Волонтеры культуры» от Самарской области уже составляет более 4 800 человек. Добровольческие объединения в сфере культуры действуют во всех 37 муниципальных образованиях региона.



В 2021 году проект «Мастерская культурного добровольчества» выиграл Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».



В рамках работы форума будут определены основные направления поддержки и развития движения волонтеров культуры в Самарской области. Участники познакомятся с лучшими современными молодежными практиками и перспективами развития добровольчества, получат навыки по организации волонтерской работы для учреждений культуры.



«Волонтеры культуры – это сообщество неравнодушных, влюбленных в культуру, помогающих в работе учреждений культуры, сохраняющих материальное и нематериальное культурное наследие, реализующих социально-культурные инициативы, творческих людей. Миссия нашего движения – вовлечь всех желающих в культурную жизнь страны и региона. Форум позволит вовлечь в эту деятельность граждан разных возрастов и вдохновить на оказание помощи в культурной сфере», – отмечает руководитель Региональной ресурсной площадки «Волонтеры культуры. Регион 63», региональный координатор Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры» Юлия Изотова.



В работе форума примут участие более 100 человек, в том числе региональный координатор Всероссийского общественного движения волонтеров в сфере культуры «Волонтеры культуры», представители Молодежного Правительства Самарской области, федеральные и региональные эксперты в сфере добровольчества, руководители учреждений культуры Самарской области, муниципальные координаторы и волонтеры культуры Самарской области.

Региональный форум пройдет 27 октября 2022 года с 11.00 до 17.00 в галерее «Новое пространство» по адресу: г. Самара, пр. Ленина, 14А (1 этаж).