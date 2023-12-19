«Единством сильны»: в губернии прошел Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры

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География проекта очень широка: от Калининграда до Омска, включая Рязанскую, Московскую, Псковскую области. Честь дать старт масштабной акции выпала Самарскому региону, где фестиваль проходил с 15 по 18 декабря.

Среди участников фестиваля – народный ансамбль России «Гренада», группа LiberАrte (Никарагуа), Джими МакРэй (Великобритания).

В течение трех дней прошли 12 концертов фестиваля на площадках Самарской области, чтобы донести посыл и творчество участников до самой разной аудитории.

Выступления состоялись в Домах культуры Нефтегорска, Кинеля, Безенчука, Смышляевки, Хворостянского района, в военных госпиталях, санатории «Волга», где поправляют здоровье участники СВО, в образовательных учреждениях.

«Мы хотим, чтобы аудиторией фестиваля в том числе, стали студенты и молодежь. Поэтому обсуждая с организаторами площадки, мы особое внимание уделили выступлениям в учебных заведениях. Фестиваль — это открытый диалог. Важно, чтобы молодежь прониклась теми идеями, которое несет это фестивальное движение», — поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Международный фестиваль «Единством сильны» – это культурно-патриотический проект, направленный на сплочение российского народа, а также на консолидацию мировых усилий всех, кто отстаивает принципы национального суверенитета и идентичности. Проект предусматривает совместные выступления в городах России зарубежных деятелей культуры и артистов, подвергшихся дискриминации в своих странах за участие в культурных проектах на территории Российской Федерации, за выражение понимания и поддержки действий России на международной арене, а также российских деятелей культуры, в том числе представляющих воссоединённые территории и участников СВО.

«Для нас, российских граждан, это — большая честь быть полезными для своей страны, для своего народа. Каждый на своем месте делает то, что умеет делать хорошо, помогая и вдохновляя. И не просто так фестиваль проходи на самарской земле. В мае здесь проходил фестиваль «Гитары в строю». Мы видели, как фестиваль и его идея были поддержаны зрителями, гостями и жителями региона, Правительством и лично Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. Этот отклик был мощным вдохновляющим фактором, именно поэтому свои первые шаги новый проект — фестиваль «Единством сильны» делает на территории Самарской области», — отметил Виталий Миронов, руководитель проекта «Единством сильны», директор фестиваля «Гитары в строю».

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: министерство культуры Самарской области