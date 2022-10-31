Анонс культурных событий в Самарской области на этой неделе

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Анонс культурных событий недели

1 ноября в 13:00 в Самарском зоопарке состоится День лисицы. Гостям зоопарка расскажут о разнообразии лисиц, об их повадках и образе жизни в дикой природе. Посетители познакомятся с лисицами-огневками и серебристо-черными лисицами, увидят показательное кормление животных. Ребята смогут принять участие в конкурсах и викторинах.

1 ноября в 14:00 в Историческом парке «Россия – моя история» пройдет открытие выставки "Война- герои и подвиги". Ее герои буквально оживают благодаря современным высоким технологиям. Выставка заставляет вспомнить великих людей, героев, благодаря подвигам которых все мы живем.

1 ноября в 15:00 в Виртуальном концертном зале Тольяттинской филармонии пройдет трансляция концерта «Музыка Фридерика Шопена». Исполнители: Екатерина Мечетина (фортепиано), Академический симфонический оркестр Московской филармонии, дирижер — Юрий Симонов. Регистрация: http://vkz.filarman.ru/

2 ноября в 13:00 Исторический парк «Россия – моя история» приглашает на открытие новой мультимедийной выставки «А о Петре ведайте…», приуроченной к 350-летию Петра I, последнего русского царя и первого Российского Императора.

2 ноября в 19:00 в Самарской филармонии состоится открытие Международного фестиваля искусств «Самарская осень – 2022». На сцене выступят Академический симфонический оркестр Московской филармонии, художественный руководитель и главный дирижер - Юрий Симонов, солист – Александр Ключко (фортепиано).

3 ноября в 11:00 стартует Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант. Принять участие в ней можно в Самарской областной универсальной научной библиотеке, Историческом парке «Россия – моя история», а также онлайн. Подробная информация и регистрация - в официальных группах учреждений ВКонтакте.

3 ноября в 18:30 в Самарской филармонии проект Санкт-Петербургского Дома музыки

«Река талантов». На сцене: солисты – Анна Кузнецова (арфа), Полина Ворсина (гобой), Богдан Ефремов (виолончель), а также Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, дирижер – народный артист РФ Михаил Щербаков.

3 ноября в 18:30 в кинотеатре «Художественный» состоится лекция-дискуссия «Как смотреть кино?» в рамках Всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь искусств». Спикеры мероприятия: Александр Шебанов (г. Москва) - сценарист, режиссёр, продюсер, кино-блогер; Валерий Бондаренко (г. Самара) - известный киновед, кинокритик, журналист, член Союза кинематографистов России; Никита Никитин (г. Самара) - аналитик кинопроката, сотрудник медиа-издания «Бюллетень кинопрокатчика».

3 ноября в 19:00 Музей Модерна приглашает на открытие выставки «Реклама Ар-нуво».

3 ноября в 19:00 в Тольяттинской филармонии состоится концерт «На казачьей стороне». Исполнители: Оренбургский государственный академический русский народный хор.

4 ноября в 11:30 в кинотеатре «Художественный» пройдет патриотическое мероприятие и показ музыкального фильма-концерта «Фронтовая бригада».

4 ноября в 13:00 в Доме-музее Фрунзе состоится презентация выставки «Последний выстрел» о последних событиях Гражданской войны 1920-21 гг.

4 ноября в 16:00 музей Алабина приглашает на программу для младшего школьного возраста, посвящённая событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Аты-баты, шли солдаты».

4 ноября в 18:00 в Историческом парке «Россия – моя история» пройдет кинопоказ картины «Сибириада», в рамках фестиваля «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского к 85-летию режиссера».

5 ноября в 11:00 музей им. Алабина проведет мероприятие «Добрые события. Ноябрь в истории», где участники вспомнят исторические предпосылки возникновения известных в советское время ноябрьских праздников и традиции их проведения, поделятся рассказами о своих семейных традициях или воспоминаниями, а также создадут сувенир своими руками.

5 ноября в 11:30 Самарская филармония приглашает на концерт «Вслед за рождественской звездой». Исполнители: Людмила Камелина (орган) Ксения Бровченко(ударные), Людмила Коваленко, струнный квартет «CAPRISE», Анна Шевякова (скрипка), Екатерина Карташова (скрипка), Евгения Рыбакова (альт), Дарья Жукова (виолончель). Видеоряд сформирован с участием Детской картинной галереи.

5 ноября в 16:00 музей им. Алабина приглашает ребят от 6 лет и их родителей на спектакль «Жадный барин», который пройдет прямо на выставке «Вселенная сказок». Действо поставлено Кооперацией детей «Лес».

5 ноября в 18:00 Исторический парк «Россия – Моя история» проведет показ фильма «Романс о влюбленных» в рамках Фестиваля «Ретроспектива фильмов А.С. Кончаловского к 85-летию режиссера».

5 ноября в 18:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт «Rock, Soul in Jazz». Исполнители – солисты и джазовый оркестр филармонии, дирижер – Валерий Мурзов.

6 ноября в 12:00 на сцене Тольяттинской филармонии Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». Исполнители – мастер художественного слова Вадим Ермаков и Симфонический оркестр филармонии под управлением главного дирижера Игоря Мокерова.

6 ноября в 13-00, в Концертном зале Самарской филармонии в рамках Международного фестиваля искусств «Самарская осень – 2022» популярная актриса театра и кино Екатерина Гусева будет «творить» сказки А.С. Пушкина! В сопровождении Рапсодии оркестра имени Осипова прозвучат «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

6 ноября в 17:00 в Тольяттинской филармонии начнется концерт «Звонкие струны России». Исполнители: Сергей Антонов (балалайка, Петрозаводск) и Русский оркестр, дирижер – заслуженный артист Самарской области Василий Кормишин.

6 ноября в 19:00 в Самарской филармонии в рамках Международного фестиваля искусств «Самарская осень – 2022» прозвучит литературно-музыкальная композиция «Чио-чио-сан. Рассказ Гейши». Исполнители: Екатерина Гусева и Сергей Ли (художественное слово), ансамбль «Рапсодия оркестра имени Осипова» (Москва). Песочная анимация – Виктория Володина.

6 ноября в 19-00 в Самарской филармонии в рамках Международного фестиваля искусств «Самарская осень – 2022» будет представлена литературно-музыкальная композиция «Рассказ гейши. Чио-чио-сан» в исполнении знаменитой актрисы Екатерины Гусевой и признанной звезды российских мюзиклов Сергея Ли в сопровождении Рапсодии оркестра имени Осипова. Дирижер – Евгений Волчков. Песочная анимация – Виктория Володина.

4 ноября в Самарской области состоится ежегодная культурная акция «Ночь искусств». Подробная программа будет опубликована позднее.

Фото: администрация Самары