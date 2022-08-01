Жителя Кинеля задержали за распитие, а нашли наркотики

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Во время несения службы в городе Кинель участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Кинельский», находясь на улице, задержал гражданина за административное правонарушение – мужчина распивал спиртные напитки в общественном месте.

В ходе составления административного материала выяснилось, что у мужчины отсутствует паспорт и, для установления личности правонарушитель был доставлен в отдел полиции, где начал заметно нервничать. Тогда участковым уполномоченным было принято решение о проведении досмотра задержанного.

В присутствии понятых у 31-летнего местного жителя в кармане шорт был обнаружен и изъят полимерный пакет, внутри которого находилось вещество растительного происхождения зелёного цвета. Находку полицейские направили на исследование экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области.

Согласно заключению специалистов, изъятым веществом является марихуана массой 26,34 грамма. По данным сотрудников органов внутренних дел, злоумышленник – ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотических средств и преступления имущественного характера. Подозреваемый пояснил, что наркотик он хранил для личного употребления.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы сроком до трех лет.