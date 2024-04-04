Жительница Октябрьска потеряла из-за мошенников 930 тысяч рублей

64

Женщине начали поступать настойчивые звонки на сотовый телефон. Отвлекшись от бытовых забот, женщина взяла трубку. Мужской голос представился персональным менеджером финансовой организации и сообщил, что на ее имя в данный момент оформляются кредиты и необходимо срочно самостоятельно оформить денежный займ и перевести полученные средства на "безопасный счет".

Предполагая, что на том конце провода мошенник, 60-летняя пенсионерка решила самостоятельно вывести его «на чистую воду». Подыгрывая незнакомцу, женщина продолжила разговор, но голос становился с каждым шагом инструкции убедительнее и по указанию неизвестного от волнения перевела на указанные им расчетные счета 930 000 рублей. Через некоторое время она все же окончательно засомневалась в произведенной операции и решила проверить баланс в мобильном приложении и не обнаружив там «спасенных» средств, обратилась за помощью в полицию.