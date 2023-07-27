Житель Самары перевел мошенникам 1 300 000 рублей

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В конце июля на телефон мужчине – жителю губернии начали поступать настойчивые звонки. Неизвестный представился ему сотрудником правоохранительных органов и проинформировал о том, что в отделе полиции г. Самара зафиксировали сообщение о махинациях с его банковскими счетами и в целях предотвращения кражи средств и оформления займа на его имя, «полицейский» рекомендовал совершить несколько банковских операций, а именно самостоятельно оформить судду. Зная о таких мошеннических схемах из публикаций СМИ, мужчина не поверил неизвестному и прервал разговор, но буквально через несколько минут в мессенджер поступило сообщения от менеджера финансовой организации, где указывая личную информацию и называя его «кодовое слово» для сохранения сбережений от мошенников, предложил пройти процедуру перевода денежных средств на безопасный счет.

Взволнованный 55-летний житель областной столицы прошел по предложенной ссылке и перевел 1 300 000 на «резервный» банковский счет. Диалог продлился еще несколько минут, а затем мужчина оказался в «черном списке». Понимая, что стал жертвой мошенников, с надеждой, что денежные средства остались на указанном счете, проверил личный кабинет. Не обнаружив «спасенной» суммы, обратился в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.