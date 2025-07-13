Встреча со знакомыми кончилось для тольяттинца избиением

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В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 2005 года рождения с травмой внутренних органов.

Полицейские изъяли документацию и опросили потерпевшего, который пояснил, что накануне возле одного из магазинов встретил знакомых. Через некоторое время с одним из молодых людей у него произошел конфликт, переросший в драку. Согласно заключению эксперта, 20-летнему потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Полицейские выехали на место происшествия, опросили работников магазина и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на торговой точке.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность второго участника конфликта, им оказался 22-летний местный житель.

Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленник признался в содеянном, и пояснил, что пострадавший сам спровоцировал конфликтную ситуацию.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по города Тольятти в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.