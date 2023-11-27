Врач из Самары отдала аферистам около 1 миллиона рублей

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В середине ноября 36-летней жительнице областного центра позвонил неизвестный, представившийся представителем крупной финансовой компании. Мужчина сообщил, что в настоящее время на её имя мошенники берут кредит с помощью онлайн-сервиса банка. В целях приостановки незаконного оформления кредита, сотрудник убедил женщину оформить его первой. Самарчанка, работающая врачом в одной из больниц города, оформила кредит в банке на сумму 900 тысяч рублей, после чего, следуя подробной инструкции звонившего финансиста, перевела все денежные средства на «специальный» счет, озвученный абонентом. Лишь спустя несколько часов, когда псевдосотрудник перестал отвечать на звонки, женщина поняла, что стала жертвой мошенника. Обратившись с заявлением в полицию, она сообщила, что знала о существующих схемах мошенничеств, но все равно поддалась на телефонный обман.

Сотрудники полиции настоятельно призывают не общаться с незнакомцами «на том конце провода» и быть бдительнее к неожиданным звонкам, особенно с использованием мессенджеров, от неизвестных лиц, сообщающих о лёгком заработке в интернете, несанкционированных операциях по счёту и иных подозрительных обстоятельствах.