Я нашел ошибку
Главные новости:
Регина Воробьева: «Следующий год мы все вместе сделаем по-доброму семейным»
Регина Воробьева: «Следующий год мы все вместе сделаем по-доброму семейным»
Врач из Самары отдала аферистам около 1 миллиона рублей
Врач из Самары отдала аферистам около 1 миллиона рублей
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
Обладателем Букеровской премии за 2023 год стал ирландец Пол Линч
В Красноярском районе перевернулась машина, водитель пострадал
В Красноярском районе перевернулась машина, водитель пострадал
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Самарский безработный закупился за счет чужой карты
Самарский безработный закупился за счет чужой карты
В Новокуйбышевске задержали разбойника с ножом
В Новокуйбышевске задержали разбойника с ножом
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.81
0.69
EUR 96.92
0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
10 лет исполняется проекту «Россия – моя история»
Полицейские и общественники региона провели профилактические встречи антикоррупционной направленности
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Врач из Самары отдала аферистам около 1 миллиона рублей

27 ноября 2023 10:14
77
Врач из Самары отдала аферистам около 1 миллиона рублей

В середине ноября 36-летней жительнице областного центра позвонил неизвестный, представившийся представителем крупной финансовой компании. Мужчина сообщил, что в настоящее время на её имя мошенники берут кредит с помощью онлайн-сервиса банка. В целях приостановки незаконного оформления кредита, сотрудник убедил женщину оформить его первой.  Самарчанка, работающая врачом в одной из больниц города, оформила кредит в банке на сумму 900 тысяч рублей, после чего, следуя подробной инструкции звонившего финансиста, перевела все денежные средства на «специальный» счет, озвученный абонентом. Лишь спустя несколько часов, когда псевдосотрудник перестал отвечать на звонки, женщина поняла, что стала жертвой мошенника. Обратившись с заявлением в полицию, она сообщила, что знала о существующих схемах мошенничеств, но все равно поддалась на телефонный обман.  

Сотрудники полиции настоятельно призывают не общаться с незнакомцами «на том конце провода» и быть бдительнее к неожиданным звонкам, особенно с использованием мессенджеров, от неизвестных лиц, сообщающих о лёгком заработке в интернете, несанкционированных операциях по счёту и иных подозрительных обстоятельствах.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Молодая тольяттинка перевела аферистам около 450 000 рублей
26 ноября 2023, 12:33
Молодая тольяттинка перевела аферистам около 450 000 рублей
Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций. Криминал
401
В Самаре задержан «курьер», подозреваемый в хищении денежных средств 84-летней пенсионерки
25 ноября 2023, 12:41
В Самаре задержан «курьер», подозреваемый в хищении денежных средств 84-летней пенсионерки
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто пострадал от действий злоумышленника, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8... Криминал
497
Студентка Тольяттинского ВУЗа перевела мошенникам деньги со всех своих кредитных карт
24 ноября 2023, 10:57
Студентка Тольяттинского ВУЗа перевела мошенникам деньги со всех своих кредитных карт
Сотрудники полиции напоминают! Будьте бдительны и осторожны. Криминал
383
В центре внимания
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
27 ноября 2023  10:07
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
61
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
26 ноября 2023  11:34
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
490
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
25 ноября 2023  12:19
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
623
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
24 ноября 2023  14:01
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
820
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
749
Весь список