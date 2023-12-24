В Жигулевске сотрудники полиции задержали наркосбытчика

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по г. Жигулёвску в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ возле жилого дома одного из микрорайонов 30-летнего безработного мужчину.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у молодого человека в кармане куртки сверток с белым веществом, и сотовый телефон, в котором были фотографии с геолокациями тайников-закладок, из которых впоследствии изъяли похожие свертки с белым веществом. Также свертки с веществом изъяты из квартиры задержанного.

В ходе исследования экспертами ЭКО У МВД России по г. Тольятти установлено, что изъятые вещества являются наркотическими N-метилэфедрон общей массой свыше 47 гр. и эфедрон общей массой свыше 9 г.