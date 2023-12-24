Я нашел ошибку
Главные новости:
Набиуллина: ЦБ следовало начать повышать ключевую ставку еще весной 2023 года
Набиуллина: ЦБ следовало начать повышать ключевую ставку еще весной 2023 года
Горнолыжные трассы Сочи закрыли из-за непогоды
Горнолыжные трассы Сочи закрыли из-за непогоды
В Жигулевске сотрудники полиции задержали наркосбытчика
В Жигулевске сотрудники полиции задержали наркосбытчика
ДТП с ГАЗелью произошло в Волжском районе
ДТП с ГАЗелью произошло в Волжском районе
Самарец вместо ремонта украл из квартиры газовую технику
Самарец вместо ремонта украл из квартиры газовую технику
Россия впервые экспортировала в Казахстан и Узбекистан саженцы кустарников и деревьев
Россия впервые экспортировала в Казахстан и Узбекистан саженцы кустарников и деревьев
Купить подарки, доделать ремонт и отдохнуть — что самарцы планируют успеть до Нового года
Купить подарки, доделать ремонт и отдохнуть — что самарцы планируют успеть до Нового года
В ходе конфликта в автобусе в Алма-Ате тот врезался в людей на остановке
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.94
0.23
EUR 101.29
0.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает на открытие новой выставки в отдел редких книг
МЧС СО: профилактическая работа в преддверии новогодних праздников
В ТГУ состоялось итоговое в 2023 году заседание совета фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулевске сотрудники полиции задержали наркосбытчика

24 декабря 2023 13:27
95
В Жигулевске сотрудники полиции задержали наркосбытчика

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по г. Жигулёвску в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ возле жилого дома одного из микрорайонов 30-летнего безработного мужчину.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у молодого человека в кармане куртки сверток с белым веществом, и сотовый телефон, в котором были фотографии с геолокациями тайников-закладок, из которых впоследствии изъяли похожие свертки с белым веществом. Также свертки с веществом изъяты из квартиры задержанного.

В ходе исследования экспертами ЭКО У МВД России по г. Тольятти установлено, что изъятые вещества являются наркотическими N-метилэфедрон общей массой свыше 47 гр. и эфедрон общей массой свыше 9 г.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Антинаркотические мероприятия проводят в Самарской области
19 декабря 2023, 11:52
Антинаркотические мероприятия проводят в Самарской области
Мероприятия направлены на пресечение наркомании и пропаганду здорового образа жизни. Общество
579
Росгвардейцы предотвратили попытку сбыть наркотики в Самаре
15 декабря 2023, 09:31
Росгвардейцы предотвратили попытку сбыть наркотики в Самаре
Около четырех часов утра возле одного из домов на улице Мориса Тореза стражи правопорядка заметили мужчину, который вел себя подозрительно. Криминал
580
Житель Кинеля выбросил наркотик прямо на остановке
12 декабря 2023, 10:30
Житель Кинеля выбросил наркотик прямо на остановке
Росгвардейцы задержали подозреваемого в хранении «соли». Криминал
769
  • Требуется журналист
В центре внимания
Самарская «iВолга» признана лучшим окружным форумом России
23 декабря 2023  13:33
Самарская «iВолга» признана лучшим окружным форумом России
680
Губернатор поблагодарил активистов общественного движения за просветительскую работу, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своей малой и большой Родине.
22 декабря 2023  21:35
Дмитрий Азаров встретился с активистами Союза генералов Самары
973
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков региона с праздником
22 декабря 2023  10:31
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков региона с праздником
444
Владимир Путин отметил, что нынешний потенциал позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны.
21 декабря 2023  22:49
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
2873
С начала 2023 года жителями Самарской области заключено более 6,8 тысяч социальных контрактов
21 декабря 2023  11:38
С начала 2023 года жителями Самарской области заключено более 6,8 тысяч социальных контрактов
718
Весь список