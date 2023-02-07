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В Тольятти ищут вора с чужой банковской картой

7 февраля 2023 14:02
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В Тольятти ищут вора с чужой банковской картой

В январе текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая рассказала, что потеряла банковскую карту и после этого ей на телефон пришло смс-оповещение о списании денежных средств.

Сотрудники полиции, изучив выписку с банковского счета потерпевшей, установили, что списание денежных средств произошло через терминал, расположенный в одном из продовольственных магазинов Центрального района.

Полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленника.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, среднего телосложения, носит бороду.

Был одет: куртка черного цвета, брюки черного цвета, ботинки коричневого цвета, шапка черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-49-87 или 102.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу. Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты) и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.

Теги: Уголовное дело

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