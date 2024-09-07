В Самарской области задержали подозреваемых в краже из сетевых магазинов

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24-летние приятели незаметно выносили продукты питания и косметические средства, чем нанесли владельцам ущерб на сумму более 7 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району за помощью обратился работник сетевой торговой точки, который сообщил о том, что неизвестные, находясь в зале, похитили продукты питания и косметические средства. Стоимость ущерба, согласно представленной документации, составила более 2 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленники действовали вдвоем. Оперативники изучили возможные пути их отхода и в этот же день мужчин задержали в ближайшей торговой точке, где они также успели совершить хищение товаров на сумму свыше 5 тысяч рублей. Злоумышленников доставали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе допроса задержанные – 24-летние жители города Отрадный признали свою вину в совершении противоправного деяния и пояснили полицейским, что украденные продукты питания и косметические средства продавали случайным прохожим, а полученные денежные средства хотели планировали на собственные нужды. По данным оперуполномоченных один из приятелей ранее неоднократно судим за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».