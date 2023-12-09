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В Самарской области будут судить похитителя сотового телефона

9 декабря 2023 13:32
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В Самарской области будут судить похитителя сотового телефона

В августе прошлого года в полицию обратилась жительница села Борское, которая сообщила об утрате принадлежащего ей сотового телефона. Причиненный ущерб составил 13 500 рублей. Сотрудники полиции изъяли у заявительницы документы на смартфон, составили и распространили среди личного состава ориентировку с описанием телефона, проверили места возможного сбыта бывшего в употреблении имущества.

В ходе работы на своем административном участке у одной из местных жительниц участковые уполномоченные обнаружили телефон, схожий по описанию с разыскиваемым. Девушка пояснила, что это подарок от молодого человека. Полицейские разыскали мужчину и опросили, после чего задержали его знакомого - местного жителя 1979 года рождения, ранее судимого за имущественные преступления по подозрению в совершении кражи телефона.

Сотрудники полиции доставили предполагаемого злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где мужчина пояснил, что нашел телефон на лавочке в парке, решил продать его, а вырученные денежные средства потратить на собственные нужды.

Следственным отделом МО МВД России «Борский» уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража» с обвинительным актом в отношении 44-летнего местного жителя направлено в суд для принятия решения по существу.

Сотовый телефон изъят полицейскими и возвращен законной владелице.

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