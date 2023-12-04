В Самаре таксист-частник обокрал многодетного отца

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В Самаре ранее неоднократно судимому за имущественные преступления 36-летнему жителю Волжского района предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2,3 ст. 158 УК РФ.

Как установили сотрудники полиции, обвиняемый, занимаясь частным извозом, рано утром в июне текущего года предложил свои услуги 44-летнему жителю Самары, который вышел из развлекательного заведения. Потерпевший в своих объяснениях указал, что сел в машину, так как решил, что это такси, которое он вызвал через мобильное приложение. В дальнейшем, увидев в салоне еще одного пассажира, решил не конфликтовать и воспользоваться предложенной услугой от «частника». По пути следования в автомобиль присели две знакомые водителя, после чего он выгнал из салона потерпевшего. При этом местный житель заметил, что пропал его сотовый телефон, который он положил вместе с кошельком на панель приборов. Не желая конфликта, мужчина забрал портмоне и вышел из автомобиля. Через некоторое время многодетный отец узнал, что с банковской карты, также пропавшей во время поездки и принадлежащей его супруге, произошло списание денежных средств в размере свыше 6000 рублей и обратился в полицию за помощью.

Как пояснила заместитель начальника отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района, следственного управления Управления МВД России по г. Самаре подполковник юстиции Лилия Валиулина: «Оперуполномоченные со слов заявителя составили и распространили ориентировку на розыск похищенного имущества, автомобиля и предполагаемого злоумышленника. Сотрудники Госавтоинспекции задержали разыскиваемое транспортное средство, у водителя обнаружили и изъяли сотовый телефон, по описанию схожий с похищенным.

Задержанного доставили в отдел полиции, где он признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что телефон похитил с целью дальнейшей перепродажи, поэтому сразу извлек и выкинул сим-карту потерпевшего. Банковскую карту передал своей знакомой для приобретения фаст-фуда и товаров народного потребления в одном из торговых центров».

Как установили полицейские, за подобные преступления обвиняемый уже ранее привлекался к уголовной ответственности, но должных выводов не сделал и вновь преступил закон.

Благодаря слаженной работе сотрудников следственных и оперативных подразделений уголовного розыска, удалось установить и собрать в достаточном объеме доказательную базу для привлечения мужчины к уголовной ответственности. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении злоумышленника направлено в Ленинский районный суд города Самары для принятия решения по существу. Обвиняемый возместил ущерб потерпевшему в полном объеме.