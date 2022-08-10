В Самаре около ночного клуба обиженный мужчина ограбил женщину

156

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Новокуйбышевска. Сумма причиненного потерпевшей материального ущерба составила 12 000 рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, находясь на ул. Революционной, похитил сотовый телефон у одной из посетительниц ночного клуба. Местная жительница 1977 года рождения около трех часов ночи ждала такси возле увеселительного заведения, когда к ней подошел молодой человек и предложил познакомиться. Она отказала в знакомстве и, увидев подъезжающее такси, пошла в его сторону. В этот момент незнакомец неожиданно схватил ее за цепочку. Женщина упала, но продолжила сопротивляться. В этот момент ей на помощь подбежала подруга, увидевшая произошедшее. В спешке грабитель отпустил золотое украшение, но выхватил из рук пострадавшей сотовый телефон и убежал в сторону жилых домов. После случившегося женщина с помощью прохожих обратилась за помощью в полицию.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения. Оперативники отработали на причастность лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что к преступлению может быть причастен ранее неоднократно судимый житель Самары. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

В совершении преступления он признался. Сотрудники полиции установили, что после нападения подозреваемый попросил своего друга сдать якобы найденный телефон в ломбард, расположенный на Заводском шоссе. Вырученные 4000 рублей он потратил на такси, продукты и другие личные нужды.

Ранее судимому мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Железнодорожный районный суд г. Самары.

Как выяснилось, сотовый телефон уже успели купить. Личность и местонахождение покупательницы сотрудники уголовного розыска установили в ходе оперативных мероприятий. Смартфон полицейские изъяли и вернули законной владелице.