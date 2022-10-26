В Самаре мошенник, прикинувшийся правоохранителем, лишил пенсионерку порядка 60 тысяч рублей

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66-летней жительнице Самары на сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. В ходе разговора он назвал персональные сведения женщины и поинтересовался: не передавала ли она данные своей банковской карты другим лицам. Женщина ответила отрицательно. Тогда звонивший сообщил, что ее денежными средствами пытаются завладеть, в связи с этим нужно прийти в ближайшее банковское отделение и перевести деньги на определенный счет.

Пенсионерка выполнила указания звонившего. Сняла свои сбережения в нескольких отделениях, после чего через терминал под диктовку телефонного собеседника перевела деньги в сумме 57 000 рублей на неизвестный счет. После этого незнакомец отключился. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенника, сообщила об этом в полицию. Позже она призналась полицейским, что о подобных способах обмана была осведомлена.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают: позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники! Если от вас требуют информацию - номера, коды и пароли, необходимо сразу же прекратить разговор! А если остались сомнения, следует позвонить на телефон «горячей линии» вашего банка и проверить, все ли в порядке.