В Кинельском районе сельчанин культивировал коноплю у себя на участке

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Участковому уполномоченному МО МВД России «Кинельский» поступила информация о том, что житель одного из сел может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. В ходе проведения оперативных мероприятий информация подтвердилась.

Во время осмотра хозяйственных построек, расположенных на территории приусадебного участка ранее судимого безработного мужчины 1971 года рождения, полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения с характерным запахом растения конопли, хранившееся в полимерном пакете и коробке из-под обуви, а также сушеный куст, имевший такой же запах. Кроме того, в теплице были обнаружены 11 кустов растений внешне похожих на коноплю.

Исследование показало, что изъятое является наркотикосодержащим растением конопля, общей массой более 200 граммов.

В ходе опроса задержанный пояснил, что культивировал растения для собственного употребления, без цели сбыта. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.