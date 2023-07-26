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В Кинельском районе сельчанин культивировал коноплю у себя на участке

26 июля 2023 12:02
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В Кинельском районе сельчанин культивировал коноплю у себя на участке

Участковому уполномоченному МО МВД России «Кинельский» поступила информация о том, что житель одного из сел может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. В ходе проведения оперативных мероприятий информация подтвердилась.

Во время осмотра хозяйственных построек, расположенных на территории приусадебного участка ранее судимого безработного мужчины 1971 года рождения, полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения с характерным запахом растения конопли, хранившееся в полимерном пакете и коробке из-под обуви, а также сушеный куст, имевший такой же запах.  Кроме того, в теплице были обнаружены 11 кустов растений внешне похожих на коноплю. 

Исследование показало, что изъятое является наркотикосодержащим растением конопля, общей массой более 200 граммов. 
В ходе опроса задержанный пояснил, что культивировал растения для собственного употребления, без  цели сбыта. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Теги: Стоп Наркотик

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