У сызранки украли кошелек в аптеке

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1951 года рождения, с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который 15 ноября 2023 года, находясь в аптеке на ул. Советской города Сызрани, совершил хищение кошелька, в котором находились 7,2 тысячи рублей.



Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения. Ориентировка с описанием примет злоумышленника доведена до личного состава сызранской полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.



По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску злоумышленника и установлению всех обстоятельств произошедшего.



Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, европейской внешности, среднее телосложение, рост 175-180 см.



Был одет: вязанная шапка, короткий пуховик и джинсы черного цвета.



Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8464)33-38-66, 8(8464)35-50-37, 8-902-426-34-70, 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.