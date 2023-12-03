Я нашел ошибку
Главные новости:
Эта памятная дата России призвана увековечить бессмертный подвиг воинов, пропавших без вести в боевых действиях на территории страны и за ее пределами в годы Великой Отечественной войны, в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов.
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Неизвестного Солдата
Водителям напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
Полицейские и общественники региона провели мероприятия по дорожной безопасности
Сотрудники полиции подробно рассказали о правах и обязанностях, полученных вместе с паспортом и призвали ребят с уважением относиться к закону.
В Тольятти  в торжественной обстановке вручили паспорта ребятам, достигшим 14-летнего возраста
Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек с ограниченными возможностями здоровья мог реализовать свои способности, интегрироваться в культурную и спортивную жизнь региона.
Обращение Дмитрия Азарова по случаю Международного дня инвалидов
У сызранки украли кошелек в аптеке
У сызранки украли кошелек в аптеке
31 декабря каждый третий самарец включит для фона Новогодние огоньки
31 декабря каждый третий самарец включит для фона Новогодние огоньки
Житель Новокуйбышевска хранил наркотик на кухне и на балконе
Житель Новокуйбышевска хранил наркотик на кухне и на балконе
Ежегодно 3 декабря с 2014 года в России отмечается памятная дата – День Неизвестного солдата
Ежегодно 3 декабря с 2014 года в России отмечается памятная дата – День Неизвестного солдата
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.76
1.18
EUR 97.91
1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У сызранки украли кошелек в аптеке

3 декабря 2023 14:31
133
У сызранки украли кошелек в аптеке

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1951 года рождения, с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который 15 ноября 2023 года, находясь в аптеке на ул. Советской города Сызрани, совершил хищение кошелька, в котором находились 7,2 тысячи рублей.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения. Ориентировка с описанием примет злоумышленника доведена до личного состава сызранской полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску злоумышленника и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, европейской внешности, среднее телосложение, рост 175-180 см.

Был одет: вязанная шапка, короткий пуховик и джинсы черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8464)33-38-66, 8(8464)35-50-37, 8-902-426-34-70, 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев
3 декабря 2023  12:40
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев
254
с 1 декабря вступает в силу ряд нововведений, которые коснутся миллионов россиян
1 декабря 2023  23:06
С 1 декабря вступает в силу ряд нововведений, которые коснутся миллионов россиян
675
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
1 декабря 2023  13:32
В Самаре стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
449
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
1 декабря 2023  12:51
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
438
Отдельные слова благодарности за проявленный интерес к Самарской области глава региона адресовал зрителям концерта.
30 ноября 2023  22:19
День Самарской области на выставке «Россия» завершился двумя праздничными концертами
693
Весь список