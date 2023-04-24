Судимого за убийство нашли по ДНК, оставленной на месте кражи в Октябрьске

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В начале марта текущего года в дежурную часть отдела полиции по г. Октябрьску МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился житель г. Сызрань 1962 года рождения. Мужчина сообщил, что из его частного дома пропали электроинструменты. Сумму причиненного ущерба пострадавший оценил в 3 500 рублей.

В ходе опроса заявитель пояснил сотрудникам полиции, что дом в г. Октябрьск использует как дачу, наведывается по мере необходимости, последний раз приезжал месяц назад.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы, в ходе осмотра места происшествия установили, что злоумышленник проник в жилище, разбив окно. Изъятые в результате осмотра следы пальцев рук, обуви и капли вещества бурого цвета, похожего на кровь, направлены в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению генетической экспертизы в изъятых каплях вещества бурого цвета обнаружена ДНК ранее судимого за кражу и убийство жителя Самары 1982 года рождения.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника по месту жительства в областном центре и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

При опросе подозреваемый вину в содеянном признал и пояснил полицейским, что похищенное продал случайному прохожему за 1000 рублей, а вырученные деньги потратил на обратную дорогу домой.