Сотрудники ППС Тольятти задержали подозреваемого в краже детской коляски на месте преступления

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Ущерб, причиненный молодой тольяттинской семье, мог составить свыше 11 тысяч рублей.

Вечером 2 октября текущего года в дежурную часть Отдела полиции № 24 Управления МВД России по городу Тольятти обратилась местная жительница 2002 года рождения, которая пояснила, что с лестничной площадки дома, расположенного на улице Карла Маркса, пропала детская коляска. Сотрудник дежурной части уточнил описание похищенного имущества, довел ориентировку на розыск до личного состава отдела полиции, направил на место происшествия ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

К сотрудникам патрульно-постовой службы полиции, оперативно прибывшим к подъезду по указанному адресу, обратилась девушка, которая пояснила, что позвонив в дежурную часть, вышла на улицу и в соседнем дворе увидела мужчину со своей коляской. Молодая мама описала приметы злоумышленника и указала направление, в котором он скрылся.

Полицейские в одном из соседних дворов задержали схожего по описанию мужчину с коляской и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса ранее не судимый 19-летний задержанный признался в содеянном и пояснил, что похищенное имущество планировал сдать в ломбард, а вырученные деньги потратить на собственные нужды. Оперативники изъяли коляску и вернули законной владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.